El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Osuna disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 13 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 14 grados a las 04:00 y 05:00, aumentando a 15 grados a las 09:00.

La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán los 21 grados a las 13:00 y 22 grados a las 14:00. El pico de calor se registrará a las 15:00, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados. A medida que el día avanza hacia la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, descendiendo a 21 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 78% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 56% a las 12:00. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 42% a las 21:00.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h durante la mayor parte del día. Las rachas máximas de viento se registrarán a lo largo de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante que será bien recibida en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:45 y el ocaso a las 20:55, brindando a los residentes de Osuna una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un tiempo cálido y agradable que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.