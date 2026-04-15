El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de abril de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.
Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 84% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sureste y noreste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.
En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en la jornada, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Morón de la Frontera pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en espacios abiertos.
Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del sur y sureste en las primeras horas, y cambiando a noreste en la tarde. Esta dinámica de vientos no solo aportará frescura, sino que también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el aire.
En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, con la certeza de que no habrá interrupciones por lluvias ni cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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