El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 61% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 35% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas que, aunque agradables, pueden sentirse un poco más cálidas a medida que el sol se eleva en el cielo. A partir del mediodía, se espera que el viento cambie de dirección hacia el norte, aumentando su velocidad hasta alcanzar los 10 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un aumento gradual a lo largo del día, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico será acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final de la jornada.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El ocaso se producirá a las 20:54, ofreciendo una hermosa puesta de sol en un cielo despejado. En resumen, el tiempo de hoy en Montilla será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.