El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 06:00, pero se espera un repunte a lo largo del día.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 19 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 25 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% a la medianoche y descendiendo a un 39% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento moderado puede ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Moguer.

El orto se producirá a las 07:52 y el ocaso a las 21:02, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Moguer se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.