El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 35% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica se mantendrá confortable, especialmente para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre los 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en los momentos de mayor calor. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan más estables.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un máximo de 21 grados . La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:51, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.