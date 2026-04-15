El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, el termómetro irá en ascenso, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta por la mañana (79%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto sugiere que el ambiente será más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del noreste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre los 6 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 14 km/h, pero se espera que estas disminuyan a lo largo del día. La dirección del viento será constante, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable, sin cambios bruscos en la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la localidad.

El ocaso se producirá a las 20:56, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en un cielo despejado. La combinación de temperaturas agradables, baja humedad y ausencia de precipitaciones convierte a este día en una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Marchena.

En resumen, el tiempo de hoy en Marchena se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento suave, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.