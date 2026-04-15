El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 34% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Durante las horas de mayor actividad, especialmente entre las 12:00 y las 14:00, se registrarán rachas de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. Sin embargo, por la tarde, el viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá siendo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:59. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento ligero, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo la primavera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.