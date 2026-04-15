El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente favorable, con temperaturas agradables y cielos predominantemente despejados. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura inicial rondará los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 24 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por cielos despejados, lo que hará que el día sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa, que se mantendrá en niveles moderados, comenzará en un 84% por la mañana y descenderá a un 41% por la tarde, contribuyendo a una sensación de confort.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, tendrá una velocidad que oscilará entre los 4 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas, se registrará una racha máxima de 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar incomodidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La ausencia de precipitaciones se complementa con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y luminoso.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la madrugada del día siguiente. El cielo seguirá poco nuboso, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, Mairena del Alcor se prepara para un día de primavera ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.