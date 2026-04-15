El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y 22 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados hacia la tarde. Este incremento será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 37% y el 78%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido en las horas centrales del día. La humedad será más alta en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente, proporcionando un tiempo más seco y cómodo hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 21 km/h en las horas más activas del día, lo que podría ofrecer un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Este viento suave será ideal para actividades al aire libre, ya que no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los lucentinos disfruten de un día soleado, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza en los parques locales. La visibilidad será óptima, lo que también favorecerá a aquellos que planeen realizar excursiones o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras aprovechan este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.