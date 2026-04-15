El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 80% a las 1 de la madrugada y un 81% a las 2 de la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 42% a las 2 de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido.

El viento soplará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h durante la mayor parte del día. A primera hora, se registrará una racha máxima de 9 km/h desde el suroeste, pero se espera que el viento se calme a medida que se acerque la tarde. Esto significa que no habrá condiciones adversas por viento, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para salir y disfrutar del entorno. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Lora del Río realicen sus actividades cotidianas sin interrupciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados a las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 20 grados a las 10 de la noche.

El ocaso se producirá a las 20:57, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Lora del Río, con un tiempo favorable y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.