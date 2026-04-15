El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, se presenta en Linares con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, alrededor de las 5. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que caerá a un 31% hacia las 5 de la tarde.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h durante la mañana y alcanzando picos de hasta 9 km/h en la tarde. Esta brisa suave será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día. No se prevén rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:50. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 10 de la noche, lo que sugiere que la noche será fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.