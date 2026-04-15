El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 12 a 15 grados, con un aumento gradual a medida que avanza el día. A media tarde, el termómetro podría alcanzar los 25 grados, lo que hará que la sensación térmica sea bastante confortable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el sol, especialmente en las horas más cálidas, ya que la radiación UV puede ser intensa.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 95%, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 36% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y fresco.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que desean disfrutar de un día soleado en los parques o en la playa.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.