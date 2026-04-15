El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este incremento se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte y noreste, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará un alivio agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas, lo que es común en esta época del año.

En cuanto a la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 26 grados , con un descenso gradual hacia la noche. A medida que el sol se ponga a las 20:59, se espera que la temperatura descienda a unos 20 grados, creando un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 56% hacia la noche.

Es importante destacar que, aunque el día será mayormente soleado, se recomienda a los ciudadanos protegerse del sol durante las horas pico, especialmente entre las 12 y las 16 horas, cuando la radiación solar es más intensa. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.