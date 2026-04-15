El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de abril de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 30% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante contribuirá a que la calidad del aire se mantenga buena, favoreciendo la actividad física y el esparcimiento en parques y espacios abiertos.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Los cielos despejados también brindarán la oportunidad de observar un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:51, momento en el cual los colores del ocaso ofrecerán un espectáculo visual digno de ser apreciado.
En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave. Se recomienda aprovechar esta jornada primaveral para realizar actividades recreativas, paseos o simplemente relajarse en la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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