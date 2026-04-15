El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 13 y 24 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 83% y alcanzando un 96% a media mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 22 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante el calor del día, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o reuniones familiares en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:04, un espectáculo natural que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Aprovecha el día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.