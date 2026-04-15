El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 25 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán niveles altos, alcanzando hasta un 96% en la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40-50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque refrescante, no será suficiente para alterar el ambiente mayormente cálido del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 07:53 horas, y el ocaso será a las 21:03 horas, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para aprovechar al máximo el día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades familiares, paseos por la playa o excursiones al campo, donde se podrá disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Huelva para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad y sus alrededores tienen para ofrecer en esta hermosa jornada primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.