El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 84% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 47% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h. Este viento ligero será un aliado para mitigar el calor a medida que las temperaturas alcancen su punto máximo, que se espera sea de 25 grados en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas en la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que rondarán los 16 grados.

El ocaso se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, hoy en Dos Hermanas se vivirá un día primaveral, ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con un tiempo que favorecerá el bienestar y la comodidad de todos los habitantes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.