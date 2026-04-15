El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la madrugada, pero comenzará a recuperarse rápidamente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. La sensación térmica será muy agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán niveles altos, alcanzando el 99% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 35% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día. Los índices de probabilidad de lluvia son nulos, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 9 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que se acerque la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y sureste, lo que aportará una brisa fresca y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 20:55. En resumen, el día de hoy en Écija se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.