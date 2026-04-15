El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 85%. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará su punto más bajo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 12 y 14 grados.

La visibilidad será buena, aunque se prevén momentos de bruma y niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas al río. Sin embargo, estas condiciones no afectarán significativamente las actividades al aire libre, ya que se disiparán rápidamente, dando paso a un cielo despejado que dominará el resto del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los habitantes de Coria del Río disfruten de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Estas condiciones de viento serán más notables durante la tarde, cuando se espera que la velocidad alcance su máximo, contribuyendo a una sensación de frescura en el ambiente. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero en general se mantendrá en el cuadrante noreste, lo que podría ofrecer un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:59. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría generar una sensación de mayor frescura al caer la noche. Sin embargo, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo mayormente despejado. Los habitantes podrán disfrutar de un día primaveral, perfecto para paseos, deportes y reuniones familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.