El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas del día (alrededor del 93%), irá disminuyendo gradualmente, estabilizándose en torno al 36% en la tarde. Esto generará un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se registrarán vientos predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. La racha máxima de viento podría alcanzar los 15 km/h, lo que aportará una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, sin posibilidades de lluvia en ningún momento. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no se esperan interrupciones por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes cordobeses en su máximo esplendor.

El amanecer se producirá a las 07:43, mientras que el ocaso será a las 20:55, brindando una larga jornada de luz solar. Este clima primaveral es perfecto para disfrutar de paseos por la ciudad, actividades deportivas o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

En resumen, Córdoba se prepara para un día de sol radiante, temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.