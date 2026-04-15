El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente favorable en Castilleja de la Cuesta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 25 grados durante la tarde, con un ligero descenso hacia la noche, donde se prevé que baje a unos 14 grados. La humedad relativa será variable, comenzando en un 36% por la tarde y aumentando ligeramente hacia la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer el sol.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes de Castilleja de la Cuesta disfruten de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:59. La temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en un rango cómodo para disfrutar de la velada. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza de la primavera en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.