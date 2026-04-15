El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 15 de abril de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la madrugada, las temperaturas han oscilado entre los 12 y 15 grados , y se espera que durante el día alcancen un máximo de 25 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.
La humedad relativa ha sido alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 95%, pero se espera que disminuya a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que variarán entre 7 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en momentos puntuales. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.
No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades como paseos por la playa, excursiones o simplemente relajarse en un parque.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que a las 21:04, momento del ocaso, la temperatura se sitúe alrededor de los 21 grados. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 17 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.
En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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