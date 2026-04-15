El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 83% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 41% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, predominando del sureste en las primeras horas y cambiando a direcciones del noreste a medida que avanza el día. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente y brinden una luminosidad agradable.

En cuanto a la puesta de sol, se espera que ocurra a las 20:57, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular, ideal para paseos o reuniones al aire libre. Las temperaturas comenzarán a descender después del ocaso, pero se mantendrán agradables, rondando los 19 grados hacia la noche.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.