El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente favorables en Camas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 27 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 26 grados. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en la tarde, cuando se espera que el tiempo sea más cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 29% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se tornará más seca, lo que puede resultar en una sensación térmica más cálida. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Predominará el viento del noreste, que aportará una brisa fresca, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se espera que las ráfagas más intensas se produzcan en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría ser un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice en el exterior.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:59. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 19 grados hacia el final del día. En resumen, el 15 de abril de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar de la primavera en Camas, con un tiempo cálido, seco y mayormente soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.