El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% y descendiendo hasta un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. No se esperan precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, aumentando su intensidad, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén rachas de hasta 21 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al atardecer.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor estimado de 22 grados . A partir de ese momento, comenzará un ligero descenso, situándose en torno a los 19 grados hacia la tarde-noche. La puesta de sol se producirá a las 20:53, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar más rápidamente.

En resumen, el día se presenta ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos en Cabra. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender y el viento se haga más notable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.