El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta por la mañana (89%), irá disminuyendo a medida que el sol calienta el ambiente, estabilizándose en torno al 39% por la tarde. Esto generará un tiempo cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. En las horas más activas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. La dirección del viento, que será mayormente del norte y noreste, contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes y brumas, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la región.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de la primavera. Se recomienda a todos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.