El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 26 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 79% al amanecer y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que avanza el día, se espera que la humedad se sitúe en torno al 35% por la tarde, lo que es bastante cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento ligero será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 20 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:59 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de Bormujos en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en Bormujos se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.