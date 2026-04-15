El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y aumentando gradualmente hasta un 70% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura comience a recuperarse, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que llegarán a los 26 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La tarde será ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. Estos vientos serán más notables en las horas de la tarde, cuando se espera que alcancen su máxima intensidad, contribuyendo a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:51. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que irán bajando hasta los 11 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado contribuirán a un ambiente agradable, haciendo de este 15 de abril un día perfecto para disfrutar de la primavera en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.