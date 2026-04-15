El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana, pero se recuperará rápidamente.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 65%, irá disminuyendo a medida que el calor se intensifique, llegando a un 36% en las horas más cálidas. Esto generará un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 10 km/h, lo que aportará una sensación de frescura en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección norte, manteniendo velocidades similares, lo que ayudará a moderar las temperaturas y a mantener un ambiente agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

En resumen, Baeza disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 25 grados . La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves hará de este un día ideal para salir y disfrutar de la primavera. Los habitantes y visitantes de la ciudad podrán aprovechar al máximo las horas de luz, con el sol saliendo a las 07:38 y poniéndose a las 20:50, brindando un amplio margen para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.