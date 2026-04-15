El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, en Baena se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 70%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas de mayor temperatura. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h. Estas condiciones de viento serán suaves, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga confortable durante la mayor parte del día. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso será a las 20:52, lo que proporcionará un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves hace de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Baena.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.