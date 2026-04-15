El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y 25 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 24 grados a media tarde y culminando en un máximo de 25 grados hacia las 16:00 horas. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 96% a las 07:00, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 49% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, el calor será más llevadero a medida que la humedad se reduzca.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas. Las rachas serán más intensas por la mañana y disminuirán gradualmente hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya sea un paseo por la playa, una caminata por el campo o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son favorables para disfrutar de la belleza de esta localidad costera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.