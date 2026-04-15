El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:47. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero agradable.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 16:00. Este incremento será acompañado por un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en las horas centrales del día. La humedad relativa, que ha estado en torno al 38% a media tarde, contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 11 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante, ideal para actividades al aire libre. A lo largo de la tarde, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en un rango que no afectará la comodidad de los habitantes.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones meteorológicas adversas. La noche caerá con temperaturas que descenderán a unos 14 grados , manteniendo el cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:57.

La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hacen de este día una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión familiar o simplemente relajarse en un parque. Los habitantes de Arahal pueden esperar un día primaveral, ideal para aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.