El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 87% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 50% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados . Este será el momento más cálido del día, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados a las 8 de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Andújar disfruten de un día soleado y seco. La puesta de sol se producirá a las 20:52, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Andújar vivirá un día de clima ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta jornada primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.