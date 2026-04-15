El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 25 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 44%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 9 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. En las horas de la tarde, se prevé que el viento sople desde el oeste, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio ante el calor del mediodía.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de condiciones despejadas, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad. La puesta de sol se producirá a las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.