El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Aljaraque se despertará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la mayor parte del tiempo permanezca despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas de la mañana, antes de alcanzar un máximo de 25 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 76% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 15 y 16 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad variará, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Aljaraque pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:03 horas.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se presenta como una jornada primaveral perfecta, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que invita a disfrutar del aire libre y de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.