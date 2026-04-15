El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con un predominio de cielos despejados que se extenderán hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol estará en su punto más alto. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo para realizar actividades al aire libre, pero también es importante recordar la importancia de la hidratación y la protección solar, ya que la radiación UV puede ser intensa.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 34% en las horas más cálidas. Esta caída en la humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cálido, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza y participar en eventos comunitarios.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día espléndido con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer, ya sea en un parque, en una terraza o simplemente paseando por las calles.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.