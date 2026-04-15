El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Alcalá la Real disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, con un estado del cielo que se mantendrá en su mayoría despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados a primera hora, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual que alcanzará los 21 grados en la tarde. Este ascenso térmico será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos y reuniones familiares.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 38% por la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable, perfecto para disfrutar del aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente del noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Alcalá la Real disfrutar de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.