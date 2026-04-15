El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de abril de 2026, se presenta en Alcalá de Guadaíra con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 26 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día hasta llegar a un 31% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para paseos y actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas más cálidas. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y placentero.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes al aire libre. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de actividades como paseos por el parque, picnics o simplemente relajarse en una terraza.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:58 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final de la jornada, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.
En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es ideal, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables que nos ofrece esta primavera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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