El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 23 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura mínima de 9 grados a las 7:00 AM. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 5:00 PM, cuando el termómetro podría marcar hasta 23 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 38% en horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 8:57 PM, ofreciendo un espectáculo visual digno de admirar.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día perfecto para pasear por el parque, disfrutar de una comida al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.