El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que se prevé que no haya lluvias en todo el día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de lluvia.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo hasta un 32% en las horas centrales, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 49% al final del día.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 13 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento sople del norte, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y se espera que la temperatura caiga a 18 grados hacia las 22:00 horas.

El orto se producirá a las 07:50, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 20:58, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Tomares, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.