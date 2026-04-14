El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con un estado del cielo que se mantendrá en su mayoría despejado a lo largo de las horas. La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en la tarde, alrededor del 32%. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el periodo. Esto es ideal para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el noroeste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a norte, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

El orto se producirá a las 07:50, permitiendo que la luz del día se extienda rápidamente, mientras que el ocaso se espera a las 20:58, lo que brindará una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares, ya que las condiciones climáticas son favorables y agradables.

En resumen, San Juan de Aznalfarache experimentará un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.