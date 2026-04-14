El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

La jornada del 14 de abril de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando gradualmente hasta un 82% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cálido y propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 23 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante que será bien recibida en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de La Rinconada disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El ocaso se producirá a las 20:58, lo que brindará una larga tarde para disfrutar del buen tiempo. Con un cielo despejado, los atardeceres en esta época del año suelen ser espectaculares, ofreciendo una paleta de colores que va desde el naranja hasta el púrpura.

En resumen, el 14 de abril de 2026 será un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza en La Rinconada. Con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y la ausencia de lluvia, los residentes podrán aprovechar al máximo las horas de luz y calor, haciendo de este día una excelente oportunidad para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.