El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a las 14:00, alcanzando un máximo de 20 grados a las 15:00. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 21 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 56% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% a las 09:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 42% hacia las 20:00. Esta combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad relativamente bajos hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h a las 17:00. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Puente Genil disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:45, y el ocaso será a las 20:53, lo que brinda un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil se presenta ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.