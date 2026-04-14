El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 42% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 10 y 35 km/h, predominando del norte. Las ráfagas más intensas se experimentarán en las horas de la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día.

El orto se producirá a las 07:43, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 20:51, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Priego.

En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba se caracteriza por un ambiente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre. Con el viento moderado del norte, se recomienda estar preparado para las variaciones de temperatura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.