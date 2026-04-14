El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 42% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la atmósfera estará relativamente húmeda al inicio, la sensación térmica mejorará a medida que la temperatura aumente, haciendo que el día sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance el día, el viento se suavizará, lo que contribuirá a una sensación más cálida.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:54, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a alrededor de 9 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.