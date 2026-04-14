El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Palma del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 24 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 9 grados a las 8:00, mientras que la máxima se dará en la tarde, alcanzando los 24 grados a las 17:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor del mediodía, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

Los amaneceres y atardeceres también serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:47 y poniéndose a las 20:56. Este amplio rango de luz solar permitirá disfrutar de largas horas de claridad, ideal para paseos y encuentros familiares.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.