El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 24 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a primera hora, descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 76% y bajará hasta un 44% hacia el final del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, ideal para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto convierte a este martes en una jornada perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión familiar o simplemente relajarse en un parque local.

Los Palacios y Villafranca también experimentarán un hermoso amanecer a las 07:50, mientras que el ocaso se producirá a las 20:57, ofreciendo una amplia ventana de luz natural para disfrutar del día. Con estas condiciones meteorológicas favorables, se recomienda a los habitantes aprovechar al máximo el buen tiempo, manteniéndose hidratados y aplicando protección solar si planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.