El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

La salida del sol se producirá a las 07:47, y el ocaso está previsto para las 20:54, lo que significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este clima primaveral es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo, visitas a parques o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día de hoy en Osuna se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.