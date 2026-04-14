El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean moderadas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 12 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Para las 10:00 horas, la temperatura ascenderá a 14 grados, y se prevé que continúe aumentando, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 74%, lo que generará una sensación de calidez moderada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y norte, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas centrales del día. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

El ocaso se producirá a las 20:55 horas, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Morón de la Frontera se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.