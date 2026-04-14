El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Montilla disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 9 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia las 16:00 horas y un máximo de 21 grados a las 18:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado de una humedad relativa que variará entre el 37% y el 83%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido durante las horas centrales del día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en dirección norte por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá a los habitantes de Montilla disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El amanecer se producirá a las 07:44 horas, y el ocaso será a las 20:53 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Este clima primaveral es ideal para disfrutar de paseos por el campo o actividades familiares en parques y espacios abiertos.

En resumen, Montilla experimentará un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del buen tiempo, aprovechando al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa jornada de abril.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.